Эксперты не пришли к общему мнению об уступках Байдена Путину

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова в столице Исландии были не слишком длинными, но достаточно важными: после них стало ясно, что Вашингтон и Москва не хотят публичного обострения отношений, даже если действия обеих сторон перед этой беседой и говорили об обратном.

Наибольшее удивление у наблюдателей вызвал шаг администрации США, решившей не наказывать санкциями Маттиаса Варнига, немецкого друга российского лидера Владимира Путина и главного партнера Москвы по строительству газопровода «Северный поток-2».

Удивление возникло в первую очередь потому, что российское руководство перед встречей Блинкена и Лаврова играло почти исключительно на повышение ставок: преследования американских медиа в России усилились, риторика официальных представителей Кремля и МИДа была резкой, объявление о возможности размещения Москвой стратегических бомбардировщиков в Арктике напряженность не снизило.

Тем не менее, сама встреча глав внешнеполитических ведомств США и России, судя по протокольной съемке и заявлениям для прессы, прошла в явно благожелательном ключе. Это отметила в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» директор Центра исследований России и Евразии в Джорджтаунском Университете Анджела Стент (Angela Stent):

«Посмотрите на их жесты: Блинкен и Лавров улыбаются друг другу, приветственно стукаются кулаками, пребывают в явно хорошем расположении духа. Просто сравните это с жестами Блинкена в ходе его встречи с китайским коллегой пару месяцев назад на Аляске – там всё было очень напряженно и прохладно».

По мнению Анджелы Стент, Вашингтон и Москва были настроены «откатить назад»: «Администрация Байдена была нацелена на то, чтобы иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Отношения стали столь сложными, что они пробуют их нормализовать. И то же самое с российской стороны: Лавров говорил о разногласиях и высказывал публичную критику по некоторым вопросам, но также говорил и о совместной работе, о вопросах, которые можно решать».

Эксперт Джорджтаунского Университета полагает, что снижение накала в отношениях США и России послужит как минимум для восстановления каналов коммуникаций:

«Я думаю, возвратиться к некоей нормальности в дипломатических отношениях было бы очень хорошо, потому что сейчас очень небольшое количество россиян может работать в посольстве США в Москве, стало практически невозможно получить визу для поездки в Америку, российским дипломатам приходится покидать Вашингтон. Так что, восстановление нормальных дипломатических контактов было бы важным».

Кроме того, по словам Анджелы Стент, свою роль играет и серьезность планов Белого дома по организации саммита между президентами США и России: «Мы знаем, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан скоро встретится со своим российским коллегой Николаем Патрушевым где-то в Европе, и они буду готовить саммит Байдена и Путина. Я думаю, поэтому общий сигнал, поданный этой встречей, был позитивным, а критика была приглушена».

Этой приглушенностью критики, а еще больше – сообщением Госдепартамента США о приостановлении действия санкций против главы «Nord Stream 2 AG» Маттиуса Варнига недоволен Джон Хербст (John Herbst) – бывший посол США в Украине и директор Евразийского центра исследовательской организации «Атлантический Совет»:

«Байден заявлял, что хочет отвечать жестко на провокации Кремля, и администрация Байдена говорит, что ее решение по поводу «Северного потока-2» имело целью не допустить конфликта с Германией, а не с Россией. Тем не менее, именно в контексте встречи в Рейкьявике мы слышим от Госдепартамента, что решение по «Северному потоку-2» было принято для того, чтобы договориться с Россией по другим вопросам, вроде проблем изменения климата, и так далее. То есть, фактически, это уступка Москве, что противоречит предыдущим заявлениям о жесткой политике против кремлевских провокаций».

«Я считаю, что решение по «Северному потоку-2» — это катастрофа. Я не думаю, что оно навсегда: оно еще может быть изменено, и, вероятно, будет изменено, но мне кажется, что это очень плохая тактика в данный момент – она слабая как в отношении Германии, так и в отношении России», — говорит Джон Хербст в интервью «Голосу Америки».

Экс-дипломат считает, что жест доброй воли со стороны Вашингтона был слишком явно рассчитан на то, чтобы повлиять на атмосферу встречи Блинкена и Лаврова:

«Мне кажется примечательным то, что решение было привязано к встрече с Лавровым, оно было жестом в сторону Москвы. Это было это было совершенно необязательно делать, если речь идет о сохранении отношений с Германией. Это делает политику непоследовательной и слабой. Я бы не назвал политику Байдена в отношении России в целом слабой, но в целой непоследовательной – да. Я думаю, Байден сейчас сделал Путину серьезный подарок, ничего не получив взамен, и Путин этому наверняка рад».

Другой дипломат США в отставке, бывший посол в Беларуси и научный сотрудник Института Кеннана Кеннет Яловиц (Kenneth Yalowitz), напротив, согласен с Анджелой Стент в том, что снижение уровня отношений Вашингтона и Москвы нужно было как-то останавливать: «Что касается возобновления очень серьезного диалога на самом высоком уровне между Соединенными Штатами и Россией, я думаю, что встреча дала очень много того, на что я надеялся».

«Госсекретарь Блинкен, по-моему, очень хорошо сказал, что цель США – добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Россией, и в то же время мы не уклоняемся от критики России за любые агрессивные действия. Относительно нарушений прав человека, Блинкен также ясно сказал, что подход не будет похожим на предыдущую администрацию, что мы будем подходить к этим проблемам напрямую, без обиняков, но в то же время мы будем искать области, в которых мы можем работать вместе. И я думаю, что это то, чего они, вероятно, достигли – это возможность говорить очень откровенно и прямо о наших разногласиях, но также отмечать области, где мы действительно должны сотрудничать».

К таким областям Кеннет Яловиц относит в том числе и Арктику – встреча Блинкена и Лаврова проходила «на полях» заседания Арктического Совета, в котором Россия в 2021 году стала председателем на двухлетний срок:

«Я надеюсь, что мы сможем найти способ конструктивно работать вместе. Большое беспокойство вызывает наращивание российской военной мощи в Арктике. Россия утверждает, что это наращивание осуществляется из-за наличия там активов, связанных с безопасностью, и из-за экономического значения Севера. Но, с другой стороны, как сказал госсекретарь Блинкен, наращивание военной мощи вызывает беспокойство. Поэтому очень важно, чтобы мы сели и поговорили об этих вещах сейчас и восстановили контакт».

«Я бы не назвал то, что произошло, какими-то уступками. Это была жесткая дипломатия, которую обсуждали два министра. И на мой взгляд, это – шаг вперед», — заключает эксперт Института Кеннана в интервью Русской службе «Голоса Америки».