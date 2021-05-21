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Дочь Синди Кроуфорд снялась в новой фотосессии с семьей и друзьями

Дочь Синди Кроуфорд снялась в новой фотосессии с семьей и друзьями

Дочь Синди Кроуфорд, модель Кайя Гербер впервые украсила обложку американского Vogue.

19-летняя звезда появилась на обложке Библии моды в платье из новой коллекции Chanel Haute Couture и серьгах от Maria Tash.

В новой фотосессии приняла участие и семья Кайи — мама Синди Кроуфорд, папа Рэнди Гербер и брат Пресли. На некоторых кадрах модель также позировала со своими близкими друзьями.

В интервью Гербер рассказала о сложном периоде в жизни, когда ей пришлось обратиться к психологу за помощью:

«Я усвоила одну вещь: мне нужно отказаться от потребности быть отличницей во всех аспектах моей жизни. Как только я поняла, что вскоре облажаюсь, я научилась прощать себя. Помогло ежедневное ведение дневника, а также терапия, медитация, йога и работа с дыханием. Раньше в моей жизни было столько разговоров, которые были на поверхностном уровне, и я просто больше не хочу так. Теперь я говорю: «Привет, приятно познакомиться; чего ты больше всего боишься?». Я доверчивый человек. Были моменты, когда мне приходилось переживать трудные времена, и люди спрашивали меня, как я, и я отвечала: «Оу, я в порядке» вместо того, чтобы признаться, что у меня плохой день, и поговорить об этом», — сообщила она.

21 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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