Били струмом та перевіряли на поліграфі: український журналіст Єсипенко розповів про тортури в Криму

Затриманий у Криму український журналіст Владислав Єсипенко передав з сімферопольського СІЗО лист, в якому він розповів про тортури, застосовані до нього після затримання в окупаційною владою РФ.

Про це повідомляє проєкт Крим.Реалії.

Журналіст розповів, що після того, як під час затримання в салон його авто співробітники ФСБ підкинули гранату, його почали примушувати підписувати протоколи обшуку. Після того, як він відмовився, “посадили в бус, надягли чорні окуляри і навушники” і відвезли.

Зазначається, що Єсипенка привезли в Бахчисарай, завели до підвалу, роздягнули, повалили на підлогу, надягли на вуха дроти з петлями й увімкнули струм.

“Біль був нестерпним. На мої крики ніхто не звертав уваги. Хлопці працювали злагоджено і без емоцій. У паузах між тортурами ставили питання: “Мета приїзду до Криму”, “Ми знаємо, що ти журналіст, але розкажи нам про завдання від спецслужб України”, “Коли ти був завербований?”, “Що і де знімав у Криму?” – написав Єсипенко.

Журналіст зазначив, що під час тортур, якщо відповідь не влаштовувала, на нього знову одягали дроти і пускали струм.

“Катували мене за допомогою приладу, схожого на армійський польовий телефон”, – пояснив Єсипенко.

Він стверджує, що його також перевіряли на детекторі брехні, ставлячи одні й ті ж питання.

“Після поліграфа в підвалі я підписував якісь папери, на камеру говорив, що “шпигун” і що виконував завдання СБУ”, – розповідає Єсипенко.