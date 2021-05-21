Анджелина Джоли снялась в фотосессии с роем пчел на теле

45-летняя актриса Анджелина Джоли приняла участие в очень смелой фотосессии, на которую может решиться, наверно, только весьма отважный человек. Звезда снялась для журнала National Geographic с роем пчел на теле.

Съемка была приурочена к Всемирному дню пчел, который отмечался вчера. Своим поступком Анджелина хотела повысить осведомленность о нем, так как, по данным ООН, существует угроза исчезновения пчел во всем мире.

На фото Джоли позирует в свободном белом платье, на котором роятся пчелы. Специально для фотосессии были использованы феромоны, чтобы другие запахи не раздражали насекомых и они не реагировали на них агрессивно. Как призналась актриса, за три дня до съемок она не могла принимать душ, так как ароматы мыла и шампуня могли стать раздражителями для пчел.

Актриса также призналась, что ей заткнули нос и уши, чтобы пчелы не залетели внутрь.

Была одна пчела, которая все время залетала мне под платье. Я постоянно чувствовала ее на колене или на ноге и думала, что это будет самым ужасным местом для укуса. Она провела там все время съемки,



— призналась звезда.

Вся съемочная команда при этом была в защитных костюмах. Съемка продолжалась 18 минут, и все это время актриса стояла неподвижно.

Недавно Анджелина Джоли стала амбассадором программы ООН «От женщин пчелам» (Women for Bees), цель которой — увеличить численность пчел и вместе с тем расширить права и возможности женщин, обеспечив их работой. В рамках этой программы актриса пройдет курс пчеловодства, и она уже начала заниматься этим у себя дома.

У меня много полевых цветов, и мои пчелы очень счастливы. Сейчас я думаю, где разместить ульи. Думаю, что крыша подойдет для этого,

— сказала она.