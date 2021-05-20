Звездный армагеддон с Брюсом Уиллисом скоро в кино

Уже с 27 мая в украинских кинотеатрах стартует показ американского научно-фантастического боевика «Звездный рубеж«.

Действие фильма «Звездный рубеж» разворачивается в 2524 году, через четыре века после колонизации людьми всех планет Солнечной системы. Отставной генерал Джеймс Форд возвращается в ряды для выполнения очередного задания. Когда человечество оказывается под угрозой уничтожения, он вместе с командой отчаянных смельчаков пытается предотвратить межзвездной войне.

Режиссером фильма «Звездный рубеж» выступил Эдвард Дрейк, сценарий кинорежиссер написал в соавторстве с Кори Лардж ( «Золото Флинна», «Девятый пассажир», «Пентхаус»).

Главную роль в фильме «Звездный крубиж» сыграл Брюс Уиллис, получивший известность благодаря кинолентам «Армагеддон», «РЭД», «Криминальное чтиво», «12 обезьян», «Пятый элемент» и серии фильмов-боевиков «Крепкий орешек» . Его партнером по съемочной площадке стал Фрэнк Грилло ( «Первый мститель: Противостояние», «Суда ночь 3», «Мстители: Завершение»).

Одну из ролей в картине исполнил Костас Мэндилор, который в 1995 году был номинирован на Премию Гильдии актеров в категории «Частокол». Съемочный процесс был завершен в марте 2020 года.

Фильм «Звездный рубеж» снимали в Атланте, штат Джорджия, на уникальной локации, которая позволила создать невероятные декорации для максимальной зрелищности фильма. Здесь снимали также «Мстители: Завершение», «Ґодзиллу» и «Черную пантеру».