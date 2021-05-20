Зеленський на День Вишиванки вдягнув російську косоворотку

Відповідні світлини до Дня Вишиванки оприлюднили президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у Instagram.

«“У День вишиванки я чомусь завжди згадую прабабусю Шуру. Можливо, тому, що вона вишивала. У мене залишилося декілька картин, які вона вишила хрестиком (було в неї таке хобі). Вони й зараз висять у моєму домі. На жаль, у мене не залишилося жодної її вишитої сорочки! Як би я хотіла мати з нею ще й такий зв’язок – через вишитий код, у якому вона, можливо, передала б мені своє послання. Знаю, що якби в мене була така сорочка, вона мала б приблизно такий орнамент, як сьогодні у нас із Володимиром”, — написала Олена Зеленська у мережі

Вона додала, що на Дніпропетровщині, де народилося президентське подружжя, традиційні чорно-червоні вишивки, а крій жіночої сорочки – особливий, з квадратним вирізом – каре

Зазначимо, сам президент одягнув російську народну сорочку — косоворотку, яка від української вишиванки відрізняється розрізом коміру. В української вишиванки комір посередині, в російської — з боку. Також відмінною рисою косоворотки є носіння її «на випуск», тобто не заправляючи в штани.