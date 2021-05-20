«  
  »

Зеленський на День Вишиванки вдягнув російську косоворотку

20 травня президент України Володимир Зеленський відсвяткував День Вишиванки, вдягнувши російську косоворотку

Відповідні світлини до Дня Вишиванки оприлюднили президент Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська у Instagram.

«“У День вишиванки я чомусь завжди згадую прабабусю Шуру. Можливо, тому, що вона вишивала. У мене залишилося декілька картин, які вона вишила хрестиком (було в неї таке хобі). Вони й зараз висять у моєму домі. На жаль, у мене не залишилося жодної її вишитої сорочки! Як би я хотіла мати з нею ще й такий зв’язок – через вишитий код, у якому вона, можливо, передала б мені своє послання. Знаю, що якби в мене була така сорочка, вона мала б приблизно такий орнамент, як сьогодні у нас із Володимиром”, — написала Олена Зеленська у мережі

Вона додала, що на Дніпропетровщині, де народилося президентське подружжя, традиційні чорно-червоні вишивки, а крій жіночої сорочки – особливий, з квадратним вирізом – каре

Зазначимо, сам президент одягнув російську народну сорочку — косоворотку, яка від української вишиванки відрізняється розрізом коміру. В української вишиванки комір посередині, в російської — з боку. Також відмінною рисою косоворотки є носіння її «на випуск», тобто не заправляючи в штани.

20 мая, 2021 | Tags: | Category: Новини українською, Новости, Украина
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  