Завершено производство нового фильма с Ирмой Витовской

«Между нами» – игровой полнометражный дебют режиссера и сценариста Соломии Томащук. О дате премьеры пока не сообщают, но производство киноленты уже завершили. В основе сюжета – история двух женщин, которые опираются друг на друга в поисках путей решения собственных ценностных и эмоциональных проблем. А главную роль сыграла успешные Ирма Витовская и Анастасия Пустовит.

Съемки триллера происходили летом 2020 года в Киеве. Слоган ленты – «Только никому не говори!». Об этом сообщает Госкино.

Сюжет триллера «Между нами»

В фильме речь идет о сложном выборе между близким человеком и моральными принципами. Две главные героини – Саша и Аня вынуждены его сделать: Саша относительно собственного мужа, Аня в отношении сына. Драматизм ситуации усугубляется, когда они оказываются вовлечены в темную историю преступления.

«Между нами» – игровой полнометражный дебют режиссера и сценариста Соломии Томащук. Ранее режиссер сняла несколько короткометражных фильмов.

Соавтор сценария и оператор-постановщик ленты Юрий Дунай, хорошо известный зрителю по фильму «Черкассы».

Художник-постановщик Юрий Григорьевич, композитор – Антон Байбаков.

«Между нами» 2021: смотрите трейлер

Актеры фильма «Между нами»

Анастасия Пустовит («Когда падают деревья», «Первые ласточки. Zависимые»)

Ирма Витовская («Мои мысли тихие», «Сказка старого мельника»);

Дмитрий Сова;

Евгений Ефремов;

Михаил Дзюба;

Сергей Детюк;

Евгений Ламах;

в одной из сцен в полном составе снялись музыканты группы «Вагоновожатые».