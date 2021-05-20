Зак Снайдер рассказал, что запретил использовать стулья на съёмках «Армии мертвецов»

Режиссёр считает, что это пошло на пользу рабочей атмосфере.
Зак Снайдер рассказал о своём подходе к съёмкам зомби-экшена в рамках подкаста Fourth Wall. Режиссёр не уточил, запретил ли сидеть всем присутствующим на площадке, и рассказал лишь о себе.
Ситуация может быть схожей с той, что произошла вокруг Кристофера Нолана. В июне 2020 года Энн Хэтэуэй рассказала, что режиссёр запрещает съёмочной группе сидеть на стульях, и Нолана раскритиковали за это, указывая на то, что в таких запретах нет необходимости. Вдобавок к этому в сети нашли фото, на которых видно использование стульев на съёмках его фильмов.
Позже команда Нолана уточнила, что режиссёр лишь сам отказывается от стульев, которые обычно дают постановщикам, а для всех остальных запрещено лишь использование мобильных телефонов и курение.
Возможно, Снайдер также подразумевал то, что сам не использовал стул, хотя он всё же упомянул запрет на всей площадке. Сам факт, что режиссёр не стал использовать стулья, закономерен, поскольку в случае с «Армией мертвецов» Снайдер выступил не только режиссёром, но и оператором.
«Армия мертвецов» выйдет на Netflix 21 мая.
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