Зеленський на День Вишиванки вдягнув російську косоворотку ЦАХАЛ уничтожил центр управления и туннель террористов в Газе » Зак Снайдер рассказал, что запретил использовать стулья на съёмках «Армии мертвецов» Режиссёр считает, что это пошло на пользу рабочей атмосфере. Зак Снайдер рассказал о своём подходе к съёмкам зомби-экшена в рамках подкаста Fourth Wall. Режиссёр не уточил, запретил ли сидеть всем присутствующим на площадке, и рассказал лишь о себе. [На съёмках] не было никакого сидения, потому что я запретил стулья на площадке. Это хорошо сказалось на атмосфере. Я могу сразу на месте поговорить с актёрами, потому что не сижу где-то в другом конце комнаты за монитором. Я ещё никогда не был так вовлечён в процесс. Зак Снайдер режиссёр Ситуация может быть схожей с той, что произошла вокруг Кристофера Нолана. В июне 2020 года Энн Хэтэуэй рассказала, что режиссёр запрещает съёмочной группе сидеть на стульях, и Нолана раскритиковали за это, указывая на то, что в таких запретах нет необходимости. Вдобавок к этому в сети нашли фото, на которых видно использование стульев на съёмках его фильмов. Позже команда Нолана уточнила, что режиссёр лишь сам отказывается от стульев, которые обычно дают постановщикам, а для всех остальных запрещено лишь использование мобильных телефонов и курение. Возможно, Снайдер также подразумевал то, что сам не использовал стул, хотя он всё же упомянул запрет на всей площадке. Сам факт, что режиссёр не стал использовать стулья, закономерен, поскольку в случае с «Армией мертвецов» Снайдер выступил не только режиссёром, но и оператором. «Армия мертвецов» выйдет на Netflix 21 мая.