В сети появился первый трейлер специального выпуска сериала «Друзья»

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу в сериале «Друзья» Дженнифер Энистон, Кортни Кокс и Лиза Кудроу в сериале «Друзья»

Уже 27 мая состоится долгожданная премьера спецвыпуска сериала «Друзья». Ну а пока, чтобы подогреть интригу, HBO представил официальный трейлер долгожданного эпизода.

Продюсеры привлекли к съемкам всех шестерых главных и бессменных актеров сериала: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизу Кудроу, Дэвида Швиммера, Мэтта Леблана и Мэттью Перри. Съемки проходили на той же студии, что и все предыдущие годы (сериал шел с 1994 по 2004 год), так что зрители увидят и знакомые квартиры, и всю привычную обстановку.

Появятся в специальном эпизоде, который получил название «Друзья: воссоединение» (Friends: The Reunion or The One Where They Get Back Together), и приглашенные гости — звезды спорта, кино и шоу-бизнеса, в числе которых Дэвид Бекхэм, Джастин Бибер, Леди Гага, Кит Харингтон и многие другие. Правда, такой выбор приглашенных знаменитостей едва не обернулся скандалом — создателей шоу подвергли критике за отсутствие разнообразия, так как в списке не оказалось ни одной темнокожей звезды.

Известно также, что сценарий шоу будет отличаться от привычного: герои будут вспоминать свое совместное прошлое (без флешбэков, конечно, тоже не обойдется) и воссоздавать культовые моменты.

Премьера нового эпизода сериала состоится на платформе HBO Max.

