В России утвердили план построение «аналога ГУЛАГа» для масштабных строек — предполагается, что режим таких заключенных будет «посвободнее», чем в сталинский период. Но работать должны будут сотни тысяч заключенных. По-сути это будет аналог советской «химии», но с более жесткой нормой выработки.

Он напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин встречался с руководителями ближнеазиатских регионов и обсуждал, в том числе, вопросы по налаживанию потока мигрантов туда, где не хватает рабочей силы. «Но мы в свою очередь реально готовы организовать», — цитирует Калашникова ТАСС.

«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия», — заверил он.

Калашников указал, что «отбывающие наказание будут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату». Он считает, что так решится и трудовая проблема, и «произойдет та самая социализация».