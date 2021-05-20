В России утвердили план построение «аналога ГУЛАГа» для масштабных строек — предполагается, что режим таких заключенных будет «посвободнее», чем в сталинский период. Но работать должны будут сотни тысяч заключенных. По-сути это будет аналог советской «химии», но с более жесткой нормой выработки.
В РФ можно активнее привлекать заключенных к тем работам, на которых сейчас заняты трудовые мигранты. С таким предложением выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека в Красноярске, сообщает РБК.
Он напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин встречался с руководителями ближнеазиатских регионов и обсуждал, в том числе, вопросы по налаживанию потока мигрантов туда, где не хватает рабочей силы. «Но мы в свою очередь реально готовы организовать», — цитирует Калашникова ТАСС.
«Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия», — заверил он.
Калашников указал, что «отбывающие наказание будут трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, а также получать достойную зарплату». Он считает, что так решится и трудовая проблема, и «произойдет та самая социализация».
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