Рабочие во время ремонта плитки на парковке нашли ведущий к банку 8-метровый туннель Доклад по делу о взрывах во Врбетице пролежал на столе у Земана десять дней и ушел в мусорную корзину » В Испании разобрали на переработку музей о пластике, целиком состоящий из пластика 8 мая в Мадриде открылся Музей пластика, полностью пригодный для переработки. Его создали с целью показать важность пластика и возможности, которые даёт его повторное использование. 17 мая музей полностью разобрали, чтобы сделать из его частей различные объекты В музее не просто выставили экспонаты из пластика — он целиком состоял из этого материала. В числе самих экспонатов — объекты здравоохранения, связи, строительства и питания Пространство устроено так, что от первого к третьему залу неточное восприятие пластика у посетителя менялось: зритель видел, как при правильном использовании пластик может быть полностью перерабатываемым материалом и не вредить окружающей среде