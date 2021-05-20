В Испании разобрали на переработку музей о пластике, целиком состоящий из пластика
8 мая в Мадриде открылся Музей пластика, полностью пригодный для переработки. Его создали с целью показать важность пластика и возможности, которые даёт его повторное использование. 17 мая музей полностью разобрали, чтобы сделать из его частей различные объекты
В музее не просто выставили экспонаты из пластика — он целиком состоял из этого материала. В числе самих экспонатов — объекты здравоохранения, связи, строительства и питания
Пространство устроено так, что от первого к третьему залу неточное восприятие пластика у посетителя менялось: зритель видел, как при правильном использовании пластик может быть полностью перерабатываемым материалом и не вредить окружающей среде
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