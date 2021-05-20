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В Евросоюзе обновили правила въезда иностранцев на фоне пандемии

Европейский совет обновил рекомендованные им правила для въезда иностранцев в пределы ЕС в условиях пандемии.

Согласно документу, страны Евросоюза могут смягчать ограничения для туристов, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 как минимум за две недели до приезда.

Основанием для въезда без дополнительных ограничений в виде сдачи ПЦР-теста или отбытия карантина может быть вакцинация препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

В настоящее время EMA одобрены вакцины, разработанные компаниями Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson, а ВОЗ еще и китайская вакцина от Sinopharm.

20 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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