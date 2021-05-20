Употребление даже небольших доз алкоголя убивает мозг — ученые

Потребление алкоголя негативно ассоциировано с объемом серого вещества мозга, а также с изменениями в структуре белого вещества. Такой вывод сделали ученые из Оксфорда, проанализировав томограммы мозга 25378 человек и количество потребляемого ими алкоголя. Препринт работы опубликован на medRxiv.

Алкоголь негативно влияет на многие органы: сердце, печень, поджелудочную железу, мозг. Исследования его эффектов в основном проводится с большими дозами. Умеренное потребление алкоголя считается безвредным, а в некоторых странах даже вносят его безопасную дозу в медицинские рекомендации. В то же время ВОЗ заявляет, что любое потребление алкоголя несет в себе риски, а польза от полифенолов из красного вина перечеркивается общим негативным влиянием алкоголя на внутренние органы. Мы уже писали об исследовании в The Lancet, которое подтвердило, что риск развития некоторых видов рака, цирроза печени и панкреатита перевешивает положительный эффект малых доз спиртного для предотвращения ишемической болезни сердца.

Этанол из алкогольных напитков всасывается в желудочно-кишечном тракте и через короткое время достигает мозга, оказывая прямое воздействие на нейроны. Давно доказано, что потребление больших доз алкоголя ведет к патологическим изменениям в мозге с потерей белого вещества. При этом результаты исследований, изучавших влияние небольших доз алкоголя на мозг, не такие однозначные. Слабость большинства таких работ в том, что они изучали не весь мозг, а только его определенные области. Также пока не выяснили, какой дозы алкоголя достаточно, чтобы вызвать изменения в мозговой ткани.

Британские ученые под руководством Томаса Николса (Thomas E. Nichols) из Оксфордского Университета проанализировали влияние алкоголя на мозг у 25378 участников из исследования UK Biobank. Участникам дали опросники, чтобы выяснить количество потребляемого ими алкоголя. Вместе с анкетами испытуемым раздали памятки, в которых указывалось примерное содержание алкоголя в одном бокале различных напитков. Количество алкоголя рассчитывали по британской системе единиц, где одна единица равна восьми граммам чистого этанола. Например, в бокале вина 1,7 единиц, а в пинте (пол-литра) пива – 2,4 единицы. Мозг исследовали методом магнитно-резонансной томографии, а данные о сопутствующих заболеваниях брали из базы Hospital Episode Statistics. Для статистических расчётов использовали дисперсионный анализ.

Среднее потребление алкоголя оказалось на уровне 13,5 единиц (18 грамм чистого этанола) в неделю. При этом половина опрошенных потребляла более 14 единиц в неделю, что больше принятого в Великобритании «безопасного» количества. Потребление алкоголя показало негативную линейную корреляцию с объемом серого вещества во всем мозге (p < 0,00001). Негативная ассоциация наблюдалась также и с изменениями в структуре белого вещества (p < 0,00001). Большая масса тела и гипертензия увеличивали риск повреждений мозга (p < 0,05). При этом связи с типом употребляемых алкогольных напитков не обнаружили.

Негативное влияние алкоголя на мозг оказалось пропорционально потребляемому количеству, поэтому авторы статьи считают, что безопасной дозы не существует. Разрушающее действие умеренного потребления алкоголя на мозг ранее недооценивалось и исследователи советуют пересмотреть существующие рекомендации по безопасному количеству алкоголя.