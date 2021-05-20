«  
  »

Террористы подбили российской ракетой израильский автобус — ранен солдат ЦАХАЛа

Граница с сектором Газы

Террористы выпустили противотанковую ракету «Корнет» российского производства по автобусу возле забора безопасности на границе Израиля с сектором Газы.
Транспорт был пуст, но находившийся рядом солдат ЦАХАЛа получил легкие ранения осколками.

В больнице «Барзилай» в Ашкелоне, куда был доставлен раненый, сообщили, что солдату проводится лечение в отделение неотложной помощи, где из его тела достают осколки.

Одновременно террористы обстреливают южные приграничные населенные пункты. Ракетный обстрел Израиля возобновился после молчания, продолжавшегося 8 часов.

Это был не первый обстрел из Газы с применением противотанковых ракет «Корнет» в ходе операции «Страж стен», начатой после ракетных обстрелов из Газы 10 мая. Террористы применяют эти ракеты для обстрела военных и гражданских транспортных средств.

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/229123

20 мая, 2021 | Category: Израиль, Новости
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  