Суд дозволив СБУ затримати нардепа від ОПЗЖ Козака

Печерський районний суд Києва дав Службі безпеки України дозвіл на затримання народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Медведчук і Козак підозрюються у вчиненні державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.
СБУ має докази протиправної діяльності та співпраці з РФ.
Наразі триває досудове слідство.
Нагадаємо, 11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у держзраді та замаху на розкрадання ресурсів у Криму двом народним депутатам України Віктору Медведчуку та Тараса Козака.
12 травня Медведчук прийшов для вручення йому підозри до Офісу генпрокурора.
Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт.
В Офісі генерального прокурора заявили, що на лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука одягли електронний браслет.
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