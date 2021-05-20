«Побег из дворца»: в сети появился первый кадр из нового фильма о жизни Меган Маркл и принца Гарри

Уже этой осенью американский телеканал Lifetime представит новый фильм о жизни 39-летней Меган Маркл и 36-летнего принца Гарри под названием «Гарри и Меган: Побег из дворца» (Harry & Meghan: Escaping the Palace). Уже исходя из названия, можно понять, что речь в нем пойдет о событиях, произошедших чуть больше года назад: тогда герцог и герцогиня Сассекские объявили о сложении с себя королевских обязанностей.

Вчера же в честь очередной годовщины со дня свадьбы Меган и Гарри Lifetime представил первый промокадр фильма, главные роли в котором сыграют Джордан Дин и Сидни Мортон. На этом снимке Мортон в образе Меган прижимается к груди Дина, играющего Гарри. При этом наряды пары напоминают те, в которых супруги появились на Дне Содружества в марте 2020-го: это был их финальный выход в качестве старших членов британской королевской семьи.

Джордан Дин и Сидни Мортон в образах принца Гарри и Меган Маркл

Новая картина подробно расскажет о разочаровании Меган из-за представителей дворца, которые не защищали ее от нападок прессы, и опасениях Гарри, что Меган может повторить трагическую судьбу его матери принцессы Дианы в случае, если он не сможет защитить жену и своего ребенка. Представители телеканала уточнили, что в фильме также будут освещаться конфликты между братьями Гарри и Уильямом, Кейт Миддлтон и Меган Маркл, а также герцогом Сассекским и его отцом принцем Чарльзом.

Напомним, что ранее телеканал Lifetime уже выпускал фильмы о жизни и истории любви Меган Маркл и принца Гарри. В одном сюжет был сосредоточен на начале их романа, а в другом — на адаптации Меган в британской королевской семье.

Посмотреть полностью: https://www.spletnik.ru/culture/cinema/101645-pervyy-kadr-iz-filma-o-zhizni-megan-i-garri.html