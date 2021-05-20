Сальма Хайек рассказала, что была при смерти из-за коронавируса

54-летняя Сальма Хайек стала героиней нового выпуска издания Variety. В интервью актриса рассказала, что переболела коронавирусом. Болезнь у звезды проходила очень тяжело — Сальма призналась, что находилась на грани смерти.

Она рассказала, что ее даже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, и она провела около семи недель в изоляции в своем доме.

Мой врач умолял меня лечь в больницу, потому что мне было очень плохо. Но я сказала: нет, лучше умереть дома,

— поделилась она.

Несмотря на то что от болезни она оправилась, ее последствия все еще сказываются на состоянии актрисы: Хайек призналась, что очень сильно устает. Поэтому работа в фильме «Дом Гуччи», в котором она снимается вместе с Леди Гагой и Адамом Драйвером, оказалась для нее оптимальной по объему.

Это занимало не так много времени, и было легко. Идеальная работа. Я не смогла бы работать больше, потому что очень уставала, — призналась она.

В интервью Хайек также рассказала об эссе, которое она написала для издания The New York Times в 2017 году. В нем звезда рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна, с которыми она столкнулась лично. В статье она написала, что продюсер предлагал ей принять вместе с ним душ, а также заняться с ним оральным сексом. По признанию Сальмы, опыт написания эссе был для нее мучительным.

Мне пришлось убедить себя, что я боец и прежде всего та, кто смог спастись. Когда всплыла вся эта история с Харви, я не знала, что это случилось с таким количеством женщин. Я впала в сильную депрессию на несколько месяцев. Когда я писала статью, я вообще не была уверена, что покажу ее кому-нибудь,

— сказала Сальма.

Она рассказала, что справиться с депрессией ей помог 58-летний супруг Франсуа-Анри Пино.

Хотя он был шокирован и расстроен из-за того, что я не рассказала ему, через что мне пришлось пройти, он повел себя удивительным образом,

— добавила она.

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