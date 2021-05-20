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Рабочие во время ремонта плитки на парковке нашли ведущий к банку 8-метровый туннель

«Мы думали, такое бывает только в глупых фильмах»

В Германии в городе Шпенге (в земле Северный Рейн-Вестфалия) произошел занимательный случай —  рабочие во время ремонта плитки на парковке нашли ведущий к банку 8-метровый туннель. Представители банка предположили, что ограбление планировалось на 23 мая, когда банк закроют для посетителей

Германия,страны,ограбление века,подкоп

Плитка на парковке у банка просела 14 мая. Это привлекло внимание городских служб, которые предположили, что на этом месте под землёй прорвало трубу

17 мая рабочие стали устранять проблему и нашли туннель, который начинался от трансформаторной будки

Германия,страны,ограбление века,подкоп
20 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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