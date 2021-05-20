Рабочие во время ремонта плитки на парковке нашли ведущий к банку 8-метровый туннель
«Мы думали, такое бывает только в глупых фильмах»
В Германии в городе Шпенге (в земле Северный Рейн-Вестфалия) произошел занимательный случай — рабочие во время ремонта плитки на парковке нашли ведущий к банку 8-метровый туннель. Представители банка предположили, что ограбление планировалось на 23 мая, когда банк закроют для посетителей
Плитка на парковке у банка просела 14 мая. Это привлекло внимание городских служб, которые предположили, что на этом месте под землёй прорвало трубу
17 мая рабочие стали устранять проблему и нашли туннель, который начинался от трансформаторной будки
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