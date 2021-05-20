Окупанти майже тиждень використовували сліпучі лазери проти ЗСУ, порушуючи міжнародну конвенцію, — Україна в ОБСЄ В Испании разобрали на переработку музей о пластике, целиком состоящий из пластика » Рабочие во время ремонта плитки на парковке нашли ведущий к банку 8-метровый туннель «Мы думали, такое бывает только в глупых фильмах» В Германии в городе Шпенге (в земле Северный Рейн-Вестфалия) произошел занимательный случай — рабочие во время ремонта плитки на парковке нашли ведущий к банку 8-метровый туннель. Представители банка предположили, что ограбление планировалось на 23 мая, когда банк закроют для посетителей Плитка на парковке у банка просела 14 мая. Это привлекло внимание городских служб, которые предположили, что на этом месте под землёй прорвало трубу 17 мая рабочие стали устранять проблему и нашли туннель, который начинался от трансформаторной будки