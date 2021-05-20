Пассажирские перевозки с помощью аэротакси в Европе наметили на 2025 год

Коммерческие пассажирские перевозки с помощью аэротакси в Европе вероятнее всего начнутся уже в 2024-2025 годах. Об этом, как пишет Flightglobal, заявил исполнительный директор Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) Патрик Кай. По его словам, речь идет о пилотируемых полетах аэротакси. Коммерческие беспилотные пассажирские перевозки начнутся гораздо позже, когда технология полностью подтвердит свою безопасность.

Все большее число компаний сегодня занимается разработкой аэротакси для перевозок пассажиров в городах, а также между городом и пригородом и между городами. Предполагается, что такие аэротакси позволят существенно уменьшить пробки на дорогах и сократить время, затрачиваемое людьми на дорогу. Кроме того, разработчики считают, что благодаря аэротакси можно будет частично разгрузить наземную маршрутную сеть.

По словам Кая, Европейское агентство авиационной безопасности в настоящее время занимается сертификацией нескольких аэротакси, которую планируется завершить к 2025 году. Среди компаний, представивших аэротакси на сертификацию, — Lilium и Volocopter. В общей сложности заявки на прохождение сертификационных испытаний подали 12 компаний, некоторые из которых прежде с EASA никогда не взаимодействовали. Для них процесс сертификации может затянуться.

Помимо непосредственно аэротакси на получение сертификата летной годности были представлены несколько грузовых беспилотников. В целом, по оценке EASA, сертификационные испытания летательных аппаратов нового типа могут занимать от четырех до пяти лет.

По заявлению Кая, на первом этапе к управлению аэротакси будут допускаться только люди, имеющие лицензию коммерческого пилота. Со временем, когда аэротакси уже будут считаться достаточно надежными и проверенными, EASA разработает новую категорию лицензии пилота, которая будет позволять управлять такими летательными аппаратами.