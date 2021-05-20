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Ортодоксы избили женщину-врача в центре Иерусалима

כוחות המשטרה במאה שערים

Сотрудники полиции в квартале Меа Шеарим. Архив
(Фото: Лиран Тамари)
Группа ортодоксов напала во вторник, 18 мая, на женщину-врача, направлявшуюся на работу в одну из столичных больниц. Инцидент произошел в иерусалимском районе Меа Шеарим, куда пострадавшая заехала на машине.
Женщину, проживающую в арабском районе Восточного Иерусалима, спасли от расправы трое местных жителей. Им удалось оградить ее от нападавших и помочь выехать из опасного квартала.
Врач получила ссадины и обратилась за медицинской помощью. Полиция ведет расследование, подозреваемые объявлены в розыск. В настоящее время ведутся оперативные мероприятия по поиску причастных к нападению.
Несколькими часами ранее, в ночь на 18 мая, в Армянском квартале Старого города Иерусалима полиция задержала двух молодых людей, 19 и 21 года, по подозрению в избиении священнослужителей. Двое пострадавших получили травмы и обратились за медицинской помощью.
20 мая, 2021 | Category: Израиль, Новости
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