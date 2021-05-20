Употребление даже небольших доз алкоголя убивает мозг — ученые Американские конгрессмены запретят признание Крыма российским » Ортодоксы избили женщину-врача в центре Иерусалима Сотрудники полиции в квартале Меа Шеарим. Архив ( Фото: Лиран Тамари ) Группа ортодоксов напала во вторник, 18 мая, на женщину-врача, направлявшуюся на работу в одну из столичных больниц. Инцидент произошел в иерусалимском районе Меа Шеарим, куда пострадавшая заехала на машине. Женщину, проживающую в арабском районе Восточного Иерусалима, спасли от расправы трое местных жителей. Им удалось оградить ее от нападавших и помочь выехать из опасного квартала. Врач получила ссадины и обратилась за медицинской помощью. Полиция ведет расследование, подозреваемые объявлены в розыск. В настоящее время ведутся оперативные мероприятия по поиску причастных к нападению. Несколькими часами ранее, в ночь на 18 мая, в Армянском квартале Старого города Иерусалима полиция задержала двух молодых людей, 19 и 21 года, по подозрению в избиении священнослужителей. Двое пострадавших получили травмы и обратились за медицинской помощью.