Окупанти майже тиждень використовували сліпучі лазери проти ЗСУ, порушуючи міжнародну конвенцію, — Україна в ОБСЄ

Про це заявила українська місія при ОБСЄ, передає Укрінформ.

«10-16 травня українські військовослужбовці поблизу Станиці Луганської зіткнулися із застосуванням російськими збройними формуваннями потужного випромінювача світла», — заявили в делегації.

Україна надала фотографію та карту застосування лазерів.

Дипломати наголосили, що застосування такого обладнання заборонено Протоколом IV Конвенції про заборону або обмеження застосування конкретних видів звичайної зброї.

Стаття 1 Протоколу IV цієї Конвенції забороняє «застосовувати лазерну зброю, спеціально призначену для використання у бойових діях виключно або в тому числі для того, щоб спричинити постійну сліпоту органам зору людини, яка не використовує оптичні пристрої, тобто незахищеним органам зору або органам зору, які мають пристрої для корекції зору».

Сторони, у тому числі Росія, зобов’язалися не передавати таку зброю будь-яким державам та утворенням.