Китаю надоела российская нефть

Китай за первые четыре месяца текущего года снизил закупки российской нефти на 2,14% в годовом исчислении, до 27,66 млн тонн. Об этом сообщило в четверг Главное таможенное управление КНР.

Как следует из данных, опубликованных на сайте ведомства, несмотря на сокращение объема, стоимость нефтяного импорта из России выросла на 1,23%, до 11,92 млрд долларов. Как следует из опубликованной статистики, РФ уступает только Саудовской Аравии, которая за январь — апрель экспортировала в Китай 29,37 млн тонн на 12,28 млрд долларов.

Согласно статистике китайской таможни, в 2020 году КНР импортировала из России более 83,4 млн тонн нефти на 27,6 млрд долларов. Аналогичные показатели саудовских поставщиков — главного конкурента РФ — составили 84,9 млн тонн и 28 млрд долларов соответственно.