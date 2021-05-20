Иранского режиссера убили и расчленили собственные родители

Фатальная ссора между сыном и отцом с матерью произошла из-за того, что 47-летний мужчина отказывался жениться.

В иранской столице Тегеране родители кинорежиссера Бабака Хоррамдина убили его в разгар ссоры и расчленили. Об этом в среду, 19 мая, сообщило издание Mirror.

Отмечается, что Хоррамдин вернулся домой из Британии, где проживал последние 11 лет, чтобы обучать местных студентов. Из-за отказа жениться между отцом и 47-летним сыном завязалась ссора, в результате которой режиссер получил ножевое ранение.

Чтобы скрыть преступление, супруги-родители расчленили тело сына, запаковали в мусорные пакеты и чемодан и выбросили в пригороде Тегерана.

После обнаружения частей тела родители признались в содеянном. Кроме того, по данным издания, мужчина и женщина заявили, что они десять лет назад таким же образом убили своего зятя, а через семь лет — и родную дочь.