Где можно быстро получить справку 001 гс/у? Работа сотрудников государственных или муниципальных органов, служащих госучреждений ежедневно приходится принимать решения, от которых зависят судьбы людей. Как официальные представители государства они должны быть здоровы, и регулярно подтверждать свою вменяемость и адекватность, для чего проходят медицинскую комиссию. По результатам освидетельствования госслужащим и тем, кто только приступает к выполнению своих должностных обязанностей выдается справка 001 гс/у. Расширенная сеть клиник Олимпия Мед предлагает официально пройти медицинскую комиссию и получить соответствующую справку установленного образца максимально оперативно. Оформление и получение справки 001-ГС/у Официальный порядок оформления и выдачи медицинских заключений по форме 001-ГС/у урегулируется Положением No1 к приказу Минздрава No 984н от 14.12.2009 г. Документ определяет возможность оформления справки только теми медицинскими учреждениями, которые прошли государственное лицензирование. Выдачу заключения может осуществить имеющая лицензию клиника или медицинский центр, при этом у обследуемого есть два варианта оформления справки. Гражданин может обратиться в поликлинику по месту жительства или в частной клинике, где создаются все условия для комфортного и оперативного обслуживания. Клиника Олимпия Мед проводит медицинские комиссии и предлагает полноценный спектр услуг, связанных с выдачей заключения. Справки оформляются на официальных и действительных бланках, заверяются форме и проходят все последующие проверки, включая контроль со стороны контролирующих органов. Противопоказания к получению заключения В Приложении No 2 Приказа No 984н приводится полный перечень заболеваний и расстройств, которые могут стать причиной отказа в получении справки. Противопоказания касаются сфер неврологии, психиатрии и наркологии, справка не выдается на руки обследуемому при диагностировании таких болезней: шизофрения и расстройства личности, обсессивно-компульсивное расстройство;

нарушение процессов мышления и нестабильное психоэмоциональное состояние;

шизотипические расстройства, органические психические расстройства эпилепсия;

расстройства настроения, влечения и привычек, наркомания и алкоголизм. Все эти заболевания могут привести к принятию импульсивных решений, недостойному выполнению своих рабочих обязанностей. Полученное заключение действительно в течение года с момента получения и государственным служащим необходимо регулярно подтверждать удовлетворительное состояние здоровья. Не стоит поддаваться соблазну и приобрести готовую справку, которая будет являться фальшивкой и не пройдет очередную проверку. Выявление факта подлога и использования недостоверного документа грозит государственному служащему административным взысканием и вероятным увольнением с места работы. Своевременное и регулярное прохождение медицинского обследование у квалифицированных специалистов позволит выявить возможные заболевания. Это удобный способ диагностирования ранних этапов формирования патологий, что важно для самого обследуемого и выбора эффективной методики лечения. Процедура оформления медицинского заключения Для прохождения медицинской комиссии необходимо пройти первичные обследования у компетентных специалистов. Это врачи таких специальностей как психиатр, психиатр-нарколог и невролог, дополнительно от обследуемого требуется получить направление и провести лабораторный анализ крови. Чтобы получить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний и допуску к работе необязательно посещать психоневрологический диспансер по месту регистрации. Если в клинике, выбранной я проведения комиссии есть профильные и лицензированные специалисты, можно записаться к ним на прием. Проведение лабораторного анализа крови, необходимого для выявления остатков наркотических или алкогольных веществ допускается выбор независимой лаборатории. С целью максимальной экономии времени лучше выбирать те клиники, при которых функционируют собственные лаборатории и предоставляются услуги проведения исследований крови. Многопрофильный медицинский центр Олимпия Мед располагает штатом подготовленных и опытных врачей разных специальностей. В клиниках сети есть оборудованные кабинеты для аппаратных исследований и лаборатории, что экономит время обследуемым и позволяет выдать справку за одно посещение. Чтобы получить дополнительную консультацию, или записаться на прием, посетите сайт olimpiamed.ru, где предоставлена вся полезная для клиентов информация. Мы гарантируем самые доступные цены на все предоставленные услуги и наивысший сервис для постоянных и новых посетителей клиник.