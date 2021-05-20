Фото юной Сары Джессики Паркер взволновало поклонников

В Сети опубликовали архивную фотографию 38-летней давности известной американской актрисы и бизнесвумен Сары Джессики.
На странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм появился коллаж из двух кадров звезды «Секса в большом городе».
Так, на первом снимке Паркер запечатлена в 17-летней возрасте. Юная Сара Джессика позировала в бежевой жилетке и красной рубашке.
В ее волосах бантик, а на лице ни грамма макияжа. Второй современный кадр был сделан недавно. На нем актриса предстала в черном наряде и с макияжем smoky eyes.
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