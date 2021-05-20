День вышиванки: Ольга Сумская показала старинную сорочку из конопляного полотна

Актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская ко Дню вышиванки открыла двери своего шкафа и похвасталась своей уникальной коллекцией вышиванок.

Звезду по праву можно назвать обладательницей самой большой коллекции вышиванок среди знаменитостей. Это и не удивительно. У Сумской целый отдельный шкаф выделен для вышитых нарядов и это лишь половина коллекции артистки.

Так, в шкафу Ольги присутствуют два невероятно красивых платья, дизайн которых она разработала лично. Дебютная коллекция от Ольги Сумской под названием RIDNA увидела свет в 2020 и была приурочена к 120-летию всемирно известной украинской художницы Екатерины Билокур.

В гардеробе Сумской присутствуют сорочки и платья разных цветов: и оранжевые, и малиновые, и голубо-серые. Здесь также есть старинные вышиванки, такие как рубашка-румынка, сделанная из конопляного полотна.

«Кстати, надо сказать, что когда-то моя бабушка, Ольга Яковлевна, выращивала коноплю и сама делала конопляное полотно, которое затем вышивала», — поделилась Ольга.

Кроме того, в коллекции актрисы есть и дизайнерские платья, как вот от Юлии Магдич, в которой актриса демонстрировала нам свою коллекцию и которая является одной из самых любимых в гардеробе звезды.