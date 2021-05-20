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Барак Обама рассказал подробности о кадрах с НЛО в секретных архивах Пентагона

Бывший президент США Барак Обама рассказал, что в секретных архивах Пентагона хранятся кадры неопознанных летающих объектов.

Как передает CNN, по его словам, когда он стал главой государства в 2008 году, то попытался выяснить, есть ли лаборатория с инопланетными кораблями и доказательствами существования жизни за пределами Земли. Такой лаборатории не оказалось, однако выяснилось, что в архивах хранятся съемки и наблюдения летающих объектов, происхождение которых не установлено, а их траектория движения необъяснима.

Ранее сообщалось, что Пентагон отчитается по поводу сообщений про НЛО. Проверку проведут в течение мая и июня, после требования Конгресса США предоставить «несекретные» отчеты об НЛО от Национальной разведки США (DNI) и других оборонных ведомств.

20 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, США
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