Ортодоксы избили женщину-врача в центре Иерусалима Барак Обама рассказал подробности о кадрах с НЛО в секретных архивах Пентагона » Американские конгрессмены запретят признание Крыма российским Американские законодатели захотели запретить федеральным ведомствам признавать суверенитет России над Крымом. Такой законопроект поддержал комитет по международным делам палаты представителей Конгресса США. Законопроект получил единогласную поддержку всех членов комитета. Инициатива запрещает федеральным министерствам и агентствам любые действия, которые означают или подразумевают признание российского суверенитета на полуостровом, его воздушным пространством и территориальными водами. Ранее президент США Джо Байден заявил, что Штаты «никогда не признают аннексию полуострова Россией».