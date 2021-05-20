Американец нашел послание в бутылке, отправленное советскими моряками 50 лет назад

5 августа 2020 года американец Тайлер Иванофф бродил по берегу Аляски в заливе Шишмарев в поисках веток, чтобы сделать костер. Его внимание привлекла бутылка необычной — явно старой — формы. К его удивлению, это оказалось посланием, запечатанным в стекле. И послание это было написано на русском языке.

Старая бутылка с посланием.

«Все собирали ягоды, а я отправился собирать ветки на костер. Я просто наткнулся на эту бутылку и заметил, что она была из зеленого стекла и с выпирающей пробкой. Даже не пробкой, а какой-то затычкой. А внутри я сумел разглядеть записку. Мои дети очень воодушевились. Они подумали, что это может быть карта клада от пиратов».

Тайлер не стал сразу открывать бутылку, он решил сделать это вместе со своей семьей. Они достали помятый старый листок с текстом на нем, написанным на русском языке. Внизу была дата — «20 июня 1969 года», так что посланию было уже 50 лет. Тайлер знал несколько русских слов, но этого было явно недостаточно для того, чтобы прочитать записку.

Тайлер выставил пост в Интернете с просьбой перевести текст послания.

Когда Тайлер вместе со своей семьей вернулся домой, он решил узнать о содержимом послании с помощью пользователей интернета. Тайлер опубликовал фотографию записки и попросил кого-нибудь прочитать ее и перевести ему на английский. Вот что было в записке:

Послание.

«Сердечный привет от Русского флота Дальневосточного пароходства. Флот В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак. Приветствую Вас, кто найдёт эту бутылку просим сообщить по адресу гор. Владивосток-43 В.Р.Х.Ф. из п/б Сулак всему экипажу».

Плавбаза Сулак.

Уже позже Тайлер выяснил, что плавбаза «Сулак» была построена в Японии в 1966 году, в в 1992 году это судно было списано и продано на металлолом. Понадобилось некоторое время, чтобы выяснить, кто же тогда служил на этом судне, и вскоре нашли капитана этого судна. Им оказался ветеран Востокрыбхолодфлота Анатолий Прокофьевич Боцаненко. Сейчас ему 86 лет и он живет в Севастополе.

Анатолий Прокофьевич Боцаненко.

Анатолий Боцаненко сейчас живет в Севастополе.

Как рассказал Боцаненко, в тот день вся его команда получила поздравления от руководства за досрочно выполненный план. Судно принимало от рыбаков свежую рыбу и перерабатывало ее на продажу. Таким образом «Сулак» выпускал семь видом рыбопродукции, которую потом перегружали на транспортные суда. Таким образом команда могла находиться на судне по полгода, иногда и дольше.

Команда судна Сулак.

«Среди экипажа пошёл разговор, что нас сейчас помнят, поздравляют, но пройдёт какое-то время — и совсем забудут», — рассказал бывший капитан-директор. Поэтому команда решила написать это письмо и отправить его в неизвестность, выбросив в море бутылку из-под шампанского. Чтобы пробка не выскочила и письмо не размокло, команда обмазала пробку клеем, а сверху еще и веревкой, чтобы наверняка все было сделано правильно и послание сохранилось. Сочиняли послание всей командой — и командным, и рядовым составом. «Сперва была даже идея написать несколько имен и фамилий, а потом решили, что это будет неправильно. Если напишем одну фамилию, то будет получаться, что один писал, а так будет от всего экипажа».

Трудовая книжка Боцаненко.

Боцаненко очень обрадовался, что это послание все-таки нашли, да еще и нашли американцы. «Наверное, это знак дружбы, что ли. Протянутая рука нашего народа — американскому народу». Как он тогда и предполагал, это письмо помогло сохранить память о судне «Сулак» и его команде.

Трудовая книжка Боцаненко за 1960-е годы.