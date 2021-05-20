Актер Джоэл Эдгертон впервые стал отцом

46-летний актер Джоэл Эдгертон и его возлюбленная, фэшн-директор австралийского Vogue Кристин Сентенера, стали родителями. Радостную новость Джоэл рассказал в интервью Опре Уинфри. Когда именно Эдгертон стал отцом, он не уточнил, отметив лишь, что это произошло недавно.

Актер также добавил, что чуть не пропустил появление первенца на свет из-за своего рабочего графика.

Я очень нервничал, потому что работал в Квинсленде. И возникли кое-какие проблемы между границами Сиднея и Квинсленда. Я боялся, что застряну. Но мне повезло — я работал с прекрасными людьми, которые сказали, что перевернут все верх дном, чтобы я не пропустил столь важное событие,

— отметил он.

Впервые об отношениях пары стало известно в 2018 году — Сентенера и Эдгертон вместе появились на церемонии GQ’s Australian Men of the Year Awards. У пары есть два дома: в Сиднее и Нью-Йорке, но в основном они живут на родине, в Австралии.

Знакомы друг с другом Кристин и Джоэл очень давно — впервые они встретились еще 20 лет назад, но только спустя много лет стали встречаться.

У нас обоих очень напряженные графики работы, которые включают в себя много поездок. Но для наших отношений это прекрасно работает. Тот факт, что мы не работаем в одной отрасли, играет нам на руку. Мы трепетно относимся к делу каждого из нас,

— делилась Кристин.

О личной жизни пара практически не рассказывает. О беременности Сентенеры широкой публике тоже известно не было. Пол малыша актер тоже пока не рассекретил.

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