Новый любовник Рианны объявил себя

Рианна и A$AP Rocky

Первые слухи о романе Рианны и рэпера A$AP Rocky появились почти год назад, однако им долго не было подтверждения. Но на днях 32-летний музыкант публично рассказал об отношениях с 33-летней певицей в интервью изданию GQ.

Намного лучше, когда у тебя есть твой единственный человек. Она стоит миллиона других. Она единственная. Любовь всей моей жизни, — сказал он.

Инсайдеры говорят, что выносить свой роман на публику пара не хочет.

Не то чтобы они его скрывают. Просто они не хотят, чтобы люди лезли не в свое дело. Они оба из тех, кто не хочет повышенного внимания к себе. Поэтому они появляются в одном и том же месте тайно, и никто об этом не знает, пока не увидит их вместе,

— отмечал источник.

Раким Майерс (настоящее имя рэпера. — Прим. ред.) уже, похоже, готов к серьезному шагу в своей жизни и думает о будущем. Он уверен, что станет прекрасным отцом.

Думаю, что я буду невероятным, замечательным отцом. У меня будет прекрасный ребенок,



— сказал он.

По мнению рэпера, единственное, что сможет по-настоящему воспитать ребенка, — это любовь.

С Рианной A$AP Rocky знаком уже давно. Долгое время они были друзьями и коллегами, но затем их отношения из просто дружеских переросли в романтические. Прошлое Рождество пара отметила вместе на родине звезды на Барбадосе вместе с ее близкими.

Еще в прошлом месяце инсайдер из окружения пары говорил, что влюбленные очень счастливы вместе.

Конечно, очевидно, что они пара. Они также и лучшие друзья. Они много шутят и смеются, часто ходят на свидания и отлично проводят время вместе,

— делился он.