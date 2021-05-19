В Индии на берег реки вынесло сотни трупов жертв коронавируса

На берег священной индийской реки Ганг в штате Уттар-Прадеш вынесло сотни трупов. Местные жители подозревают, что мертвецы — жертвы COVID-19, передает BBC.

По данным СМИ, проживающие в штате общины следуют практике захоронения в реке или в песке (jal-pravah) тел детей, незамужних девушек или тех, кто умирает от инфекционных заболеваний. Бедные люди также не могут позволить себе кремацию, поэтому они заворачивают тело в белый муслин и бросают в воду.

Ранее, местные жители рассказывали, что тела вымывало на берег в течение нескольких дней, но власти игнорировали жалобы на запах, пока новости не попали в газеты. Так, 10 мая, на берег в селе Чауса в Бихаре вымыло 71 труп. Сообщалось, что останки могли попасть в Ганг после кремации. Позднее в 10 км от Чаусы десятки тел нашли на берегу в селе Гахмар. Еще 62 трупа извлекли из реки в соседнем районе Баллия.