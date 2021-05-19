Ученые превратили обыкновенный пластик в реактивное топливо за час

Ученые превратили 90% пластика в реактивное топливо и другие ценные углеводородные продукты в течение часа при умеренных температурах. Процесс легко настроить для создания определенных продуктов. Результаты исследования публикует журнал Chem Catalysis.

В последние десятилетия накопление пластиковых отходов вызвало экологический кризис: океаны и первозданная окружающая среда загрязнены ими по всему миру. По мере их разложения крошечные кусочки микропластика попадают в пищевую цепочку и становятся потенциальной угрозой для здоровья человека.

При этом переработка пластмасс очень проблематична. Обычно пластик расплавляют и повторно формуют. Однако это снижает его экономическую ценность, да и качество для использования в других продуктах снижается в разы. Химическая переработка позволяет производить продукцию более высокого качества, но для этого требуются высокие температуры реакции и длительное время обработки. Это делает такой метод слишком дорогим и обременительным для промышленных предприятий.

Чтобы решить проблему, исследователи WSU разработали каталитический процесс для эффективного преобразования полиэтилена в топливо для реактивных двигателей и ценные смазочные материалы. Полиэтилен используется чаще других пластмасс: при производстве пакетов, упаковок для молока, бутылок для шампуня, коррозионностойких трубопроводов, древесно-пластиковых композитных пиломатериалов и мебели.

Используя катализатор, сделанный из углерода и серебристо-белого металлического рутения, а также некоторых широко используемых растворителей, ученые преобразовали около 90% пластика в компоненты для реактивного топлива и другие углеводороды всего за час. Температура в процессе не превысила 220 °C. Это экономически выгоднее, чем аналоги. Раньше для этого требовалось минимум 500 °C.