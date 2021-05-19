У солистки группы «Виа Гра» обнаружили онкологию

Некоторые не совсем достоверные источники СМИ утверждали, что солистка группы Татьяна Найник страдает от тяжелого заболевания и даже приписывали ей онкологию, однако, дело обстояло совсем иначе. После того, как девушка ушла из «ВИА Гры», ей действительно пришлось туго, однако, ее болезнь, к счастью, не была связана с вышеупомянутым недугом. Что же произошло после ухода Татьяны и почему ее жизнь в тот момент превратилась в настоящий ад?

Трагедии и несчастья начались в 2008 году. Тогда жизнь Найник будто подменили. Все началось со смерти отца. После него скончалась любимая собака Найник, она прожила 13 лет. Следующим огорчением было нападение. Таня стала жертвой уличных хулиганов, в связи с чем получила сотрясение мозга. Еще один критический удар — страшный диагноз мамы. Родительнице Татьяны поставили онкологию и после этого психика артистки дала сбой.

«Случился первый приступ: меня охватил всепоглощающий страх. Я забилась в судорогах на полу, тело было, как в огне. Я кричала, хрипела, плакала… Не помню, как мама вызвала «скорую». В больнице мне вкололи сильнодействующие транквилизаторы», — рассказывает она про панические атаки, повторяющиеся по несколько раз в день. Женщину ждал тяжелый период лечения и поиска выхода их всех сложных ситуаций, но все началось постепенно налаживаться с момента, когда она случайно познакомилась с актером и режиссером Александром Тереховым. «Знаешь, я серьезно больна. Не уверена, что у нас что-то получится…» Он воспринял это без паники. Ответил коротко: «Я хочу тебе помочь», — рассказала она о теплом отношении будущего возлюбленного в первые дни знакомства.

Напомним, Найник попала в состав группы «ВИА Гра» в 2002 году, так как продюсеры искали кого-то, кто сможет заменить забеременевшую Надежду Грановскую. Она исполняла всем известные хиты «Стоп! Стоп! Стоп!», «Попытка номер 5» и «Good morning, папа!» вместе с Анной Седоковой и Аленой Винницкой, проработала с девушками какое-то время, а затем исчезла из группы, так как Грановская решила вернуться в коллектив.