Территорию США снова заселят ягуарами

Ягуары практически вымерли в США в середине прошлого века. Однако, возможно, в обозримом будущем они сюда вернутся. Зоологи выяснили, что в горных лесах Аризоны и Нью-Мексико сохранились достаточно обширные местообитания. способные поддерживать популяцию из 69-106 ягуаров. Кроме того, здесь много добычи, например, оленей. В статье для журнала Conservation Science and Practice ученые предлагают использовать данную местность для реинтродукции ягуаров в США — это поможет сохранению редкого вида и пойдет на пользу местных экосистемам.

Ягуары (Panthera onca) — одни из наиболее распространенных хищников Западного полушария. Их можно встретить от влажных тропических лесов Амазонии до полупустынь Мексики и морских побережий. Встречаются они даже в затапливаемых лесах, где несколько месяцев в году проводят на деревьях, охотясь на обезьян и ленивцев. Однако по вине человека, который охотился на ягуаров и разрушал среду их обитания, численность этих крупных кошек значительно сократилась. В наши дни они занимают меньше половины своего исторического ареала.

В США ягуары жили на юго-западе страны, в том числе в штатах Аризона, Нью-Мексико и Техас, однако почти исчезли в середине XX века. Лишь отдельные особи периодически проникают сюда из соседней Мексики. По мнению специалистов из Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, которые несколько лет назад опубликовали масштабный план по сохранению ягуаров, с севера ареал этих хищников ограничен автомагистралью I-10. Авторы плана полагают, что в Аризоне и Нью-Мексико между этой трассой и мексиканской границей есть место всего для шести ягуаров. Это значит, что основные усилия следует направить на защиту популяций из Северо-Западной Мексики.

Команда зоологов во главе с Эриком Сандерсоном (Eric W. Sanderson) из природоохранной организации Wildlife Conservation Society не согласна с этим утверждением. Ученые указывают, что, согласно многочисленным свидетельствам, в XIX-XX веках ягуары обитали намного севернее будущей трассы I-10. В музейных коллекциях даже сохранились останки особей, которых добыли здесь охотники.

Тщательный анализ литературных данных позволил Сандерсону и его коллегам выяснить, что вплоть до 1960 годов ягуары населяли горные леса из сосен, дубов и можжевельника в центральных частях Аризоны и Нью-Мексико. Здесь до сих пор сохранилось около 80000 квадратных километров местообитаний, необходимых для этих кошек.

Авторы полагают, что данная территория идеально подходит для реинтродукции ягуаров в США. Около 70 процентов местных земель управляются федеральным правительством, плотность человеческого населения здесь невелика, зато есть много добычи, например, белохвостых оленей (Odocoileus virginianus). Как показывают расчеты, в центральных частях Аризоны и Нью-Мексико могут обитать от 69 до 106 ягуаров. После реинтродукции такая популяция сможет существовать без вмешательства человека не менее ста лет.

По словам Сандерсона и его коллег, возвращение ягуаров на юго-запад США будет способствовать сохранению этого вида в глобальном масштабе, а также пойдет на пользу местным экосистемам, в которых наблюдается явная нехватка крупных хищников. Возможно, появление эффектных кошек привлечет в Аризону и Нью-Мексико экотуристов, которые захотят на них посмотреть — как это происходит сейчас в Пантанале, болотистой местности на границе Бразилии, Боливии и Парагвая.

Поскольку популяции ягуаров из Северо-Западной Мексики немногочисленны, исследователи не рассматривают их в качестве источника животных для реинтродукции в США. Возможно, для проекта следует использовать особей из Южной Америки или специально выращенных в неволе.