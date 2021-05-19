Стоимость биткоина обвалилась после заявлений из Китая

Курс биткоина, самой популярной и дорогой криптовалюты в мире, упал за сутки сразу на 14%, опускаясь в моменте ниже $39 тыс. после сообщений из Китая о возможных проблемах с оборотом криптовалют.

Так, по состоянию на 7:48 на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин потерял 13,7% и оказался на отметке $39,26 тыс. (минимум с начала февраля).

На стоимость биткоина негативно давят последние новости. Вчера вечером монетарные власти Китая запретили финансовым учреждениям и платежным сервисам предоставлять услуги, связанные с цифровыми валютами, поясняет Forbes.

Три ассоциации при Народном банке Китая (НБК) выпустили совместное уведомление, запрещающее компаниям поддерживать связанный с криптовалютами бизнес. Под документом подписались Банковская ассоциация Китая, Ассоциация интернет-финансов и Платежно-клиринговая ассоциация. Они рекомендовали гражданам воздержаться от инвестиций в криптовалюты и напомнили, что подобные операции не защищены законом, уточняет журнал ForkLog.

Таким образом, Пекин объявил, что криптовалюты не могут использоваться в качестве платежного средства. Аналогичный запрет действует в России с января 2021 года. Однако позиция властей Китая, на который приходится существенная доля майнинга и производства оборудования для него, является более значимой для рынка