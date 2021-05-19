«Ставили на растяжку и били по щиколоткам» — арестованный за Бело-красно-белый ящик от телевизора рассказал, как отсидел

Андрей Пархоменко отбывал арест в ИВС на Окрестина и в Жодино.

«В жодинском ИВС нас ставили на растяжку и били по щиколоткам, от чего оставались гематомы. Также били по почкам, но это было по лайту, чтобы синяков не оставалось. Делали они это в «профилактических целях». Ребята там работают, в основном, молодые и агрессивные, поэтому диалога у нас с ними не было. Они пытались нас пугать своими криками», — рассказал парень.

По его словам, в жодинских камерах холодно, поэтому он там заболел. На свободе парень сдал положительный тест на COVID-19. Матрасов в камерах тоже не было.

Первые два дня с момента задержания его вообще не кормили, а воду можно было пить только из-под крана. Изоляторы по-прежнему переполнены: в ЦИПе на два спальных места — 11 человек. В Жодино мест побольше, но на всех всё равно не хватает — 15 человек на 10.

На улицу выводили несколько раз, а вот в душ — лишь однажды.

Источник: https://telegram.me/nexta_tv/15664