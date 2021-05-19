Скончалась актриса, сыгравшая Мальвину в «Приключениях Буратино»

Ушла из жизни советская актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советской киносказке «Приключения Буратино». О кончине артистки на 54-м году жизни сообщил ее супруг в соцсети, а также РБК со ссылкой на актера Алексея Войтюка.

По словам Войтюка, Проценко умерла 19 мая в реанимации. Актриса страдала онкологическим заболеваением и почти три года боролась с болезнью.

Дата и место прощания с актрисой будут объявлены позднее.

Татьяна Проценко известна по роли Мальвины в «Приключениях Буратино». Незадолго до съемок фильма «Про Красную Шапочку» получила сотрясение мозга, и ей не разрешили сниматься в фильме. Вскоре ей пришлось сменить профессию. В итоге, она окончила киноведческое отделение ВГИКа. Была членом Международной федерации журналистов.