Шарлиз Терон и Керри Вашингтон в новом фильме Netflix «Школа добра и зла»: первые кадры

В сети появились первые кадры со съемок новой картины Netflix под названием «Школа добра и зла» (School for Good and Evil). Режиссером нового проекта выступил Пол Фиг, известный зрителям по фильмам «Девичник в Вегасе», «Охотники за привидениями» и «Рождество на двоих», а главные роли в нем достались Шарлиз Терон и Керри Вашингтон.

Керри Вашингтон, Пол Фиг и Шарлиз Терон на съемках фильма «Школа добра и зла»

На фото со съемок картины, которые проходят в Ирландии, Пол Фиг предстает в компании Шарлиз и Керри, перевоплотившихся в своих волшебных персонажей. Так, Вашингтон играет доброго профессора Дови, а Терон — коварную леди Лессо с огненно-рыжей шевелюрой.

Первый взгляд на леди Лессо и профессора Дови из «Школы добра и зла», судя по всему, зависающих с преподавателем хорового пения,

— пошутил Пол Фиг под снимком.









Шарлиз Терон на съемках фильма «Школа добра и зла»

Первыми фото со съемок в своих инстаграмах поделились и сами актрисы: на этих кадрах уже можно разглядеть яркие детали их образов.

Еще больше добра ждет впереди, — подписала Керри свое фото в образе профессора Дови.

Керри Вашингтон на съемках фильма «Школа добра и зла»

Нет покоя для зла! Не могу дождаться, когда вы познакомитесь с леди Лессо,

— прокомментировала пару кадров со съемок новой картины Терон.

Шарлиз Терон на съемках фильма «Школа добра и зла»

В основу сюжета картины «Школа добра и зла» легла первая книга из одноименной серии романов Сомана Чайнани, который, к слову, также приложил свою руку к проекту. Фильм расскажет историю двух девочек — Софи и Агаты, которых похищают для обучения в школе волшебства, расположенной в таинственном месте под названием Бесконечный Лес. Чайнани уже одобрил подход режиссера и назвал его «мастером тона». Точная дата премьеры неизвестна — пока она намечена на 2022 год.