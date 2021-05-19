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Семейный детектив «Энола Холмс» получит сиквел

Семейный детектив "Энола Холмс" получит сиквел

Сервис Netflix официально запустил в производство второй фильм про сестру Шерлока Холмса Энолу Холмс, о чем стало известно из Твиттера.

Напомним, Энола Холмс — героиня серии детективно-приключенческих романов Нэнси Спрингер. Она является младшей сестрой Шерлока и Майкрофта, во всем наследует Шерлока и идет наперекор Майкрофту, который намерен воспитать из сестренки, увлекающейся частным сыском, благородную леди.

Пока неизвестно, каким будет сюжет продолжения, но известно, что Энолу, Шерлока и Майкрофта вновь сыграют Милли Бобби Браун, Генри Кавилл и Сэм Клафлин. Режиссером снова выступит Гарри Брэдбир.

19 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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