Самый большой в истории айсберг обнаружен в океане

Площадь отколовшегося айсберга достигает примерно 4 320 квадратных километров. Это чуть больше испанского острова Майорка.

Айсберг А-76 имеет длину 170 километров и ширину 25 километров. Он откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла. Предыдущий рекорд зафиксировали на отметке 3 880 квадратных километров. Объект А-32А также находится в море Уэдделла.

Айсберг был обнаружен Британской антарктической службой и подтвержден Национальным ледовым центром США с использованием изображений Copernicus Sentinel-1. Миссия Sentinel-1 состоит из двух спутников на полярной орбите, которые используют радиолокационные изображения C-диапазона с синтезированной апертурой, возвращая данные независимо от дня или ночи, что позволяет нам круглый год наблюдать за удаленными регионами, такими как Антарктида.

Традиционно айсберги называются в соответствии с антарктическим квадрантом, в котором они были первоначально замечены, затем порядковым номером, а затем, если айсберг треснет, последовательной буквой.