Премьер-министр Франции выступил против Израиля

Премьер-министр Франции Жан Кастекс выступил сегодня на пленуме Национального собрания Франции с пропалестинской речью, в которой переложил всю ответственность за ситуацию на Израиль.



Французский депутат Меир Хабиб, который представляет, среди прочего, 150 000 французов, проживающих в Израиле, покинул пленум в знак протеста.

В речи премьер-министра официально упоминались “обе стороны” и “все действующие лица”, но на практике критике подвергалась только израильская сторона без каких-либо упоминаний о страданиях жителей Израиля. В частности премьер-министр Франции сказал:

“Мы действительно обеспокоены судьбой гражданского населения в Газе, которое, как вы знаете, уже 15 лет страдает от блокады. Насилие в Газе не прекращается”.

“В некоторых израильских городах напряженность между населением достигла беспрецедентного уровня насилия. На Западном берегу, в Иерусалиме, растут столкновения между палестинцами, поселенцами и силами безопасности Израиля. Перед лицом этой ситуации, Франция призывает всех участников немедленно положить конец насилию, провокациям и разжиганию ненависти, с тем чтобы восстановить спокойствие”.

“Мы призываем все стороны обеспечить быстрый и бесперебойный доступ гуманитарной помощи в Газу. Как хорошо известно, сегодня был утвержден гуманитарный конвой, и это движение должно продолжаться. Мы также просим всех защитить гуманитарный и медицинский персонал, -их защита в случае конфликта является жизненно важной обязанностью”.

“Франция еще на очень раннем этапе выразила озабоченность по поводу напряженности, возникшей в апреле в Иерусалиме. Мы никогда не переставали подчеркивать риски, связанные с продолжением оккупационной политики, и особенно в Восточном Иерусалиме».

Меир Хабиб, французский депутат, отреагировал на выступление Жана Кастекса: “Это была трехминутная речь против Израиля и половина предложения почти решительной поддержки. Какое разочарование. С одной стороны, он обеспокоен судьбой граждан Газы. И ни слова о сотнях израильских жертв, которые получили ранения, и миллионах мирных жителей, в том числе о 120 000 французов, которые живут под угрозой бомбардировок”.

“Он забыл, что жители Газы являются заложниками ХАМАС. А Израиль находится за пределами Газы более 15 лет, и территориального конфликта больше нет. Тысячи террористов берут в заложники два миллиона мирных жителей, лишая их надежды на мирную жизнь, а премьер-министр Франции обвиняет Израиль?!”.

“Когда во Франции произошли теракты, Израиль осудил их и встал на сторону Франции перед лицом терроризма, а такие города, как Иерусалим, Нетания и Тель-Авив, были окрашены в синий, красный и белый цвета в знак солидарности с Францией. В это трудное время я ожидал как минимум поддержки и сочувствия. В конце концов, Франция и Израиль столкнутся с одной и той же угрозой и с одним и тем же общим врагом — радикальным исламом”, — заявил Меир Хабиб.

https://mignews.com/news/arabisrael/world/190521_115515_79272.html