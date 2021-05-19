Польща вакцинуватиме працівників з України на кордоні препаратом Johnson & Johnson

Польща готується вакцинувати від коронавірусу українців, які приїжджають на роботу, при в’їзді у країну

Про це повідомляє Сьогодні з посиланням на видання Wirtualna Polska.

Працівників будуть вакцинувати на КПП одноразовою вакциною від Johnson & Johnson.

«Ми вже щодня виловлюємо по кілька інфікованих на наших КПП на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу в Польщу, також повинні бути вакциновані», – заявив глава медцентру Medyk у Жешуві Станіслав Мазур, один із організаторів кампанії вакцинації в Підкарпатті.

З його слів, українцям будуть пропонувати вакцинуватися саме цією вакциною, оскільки застосування одноразового препарату дасть змогу уникнути ускладнень при організації другого щеплення.

«Чекаємо замовлених доз і відразу після цього розпочнемо вакцинацію», – заявив глава медцентру.