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Польща вакцинуватиме працівників з України на кордоні препаратом Johnson & Johnson

Польща готується вакцинувати від коронавірусу українців, які приїжджають на роботу, при в’їзді у країну
Про це повідомляє Сьогодні з посиланням на видання Wirtualna Polska.

Працівників будуть вакцинувати на КПП одноразовою вакциною від Johnson & Johnson.

«Ми вже щодня виловлюємо по кілька інфікованих на наших КПП на кордоні з Україною. Люди, які приїжджають на роботу в Польщу, також повинні бути вакциновані», – заявив глава медцентру Medyk у Жешуві Станіслав Мазур, один із організаторів кампанії вакцинації в Підкарпатті.

З його слів, українцям будуть пропонувати вакцинуватися саме цією вакциною, оскільки застосування одноразового препарату дасть змогу уникнути ускладнень при організації другого щеплення.

«Чекаємо замовлених доз і відразу після цього розпочнемо вакцинацію», – заявив глава медцентру.

19 мая, 2021 | Tags: | Category: Новини українською, Новости, Украина
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