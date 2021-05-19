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Підвищення податків позбавляє Україну останніх інвесторів, — Южаніна

Іноземні інвестори залишають України через безкінечні податкові ініціативи уряду.

Про це заявила народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі «Україна 24»

«У нас тема популярна — піднімати нескінченно податкове навантаження. Головне для великих компаній — прозорість. Зробіть поступове підвищення, протягом 5-7 років, щоби всі знали, до чого готуватись. Тоді це правильно. Але якщо ви в лоб хочете підняти за півроку такі ставки, не враховуючи ситуацію на ринку, то ви просто вибиваєте з України справжніх інвесторів», — пояснила Южаніна.

Вона нагадала, що минулого року інвестори вивели десятки мільярдів гривень з України через непрогнозовану податкову політику влади та постійну зміну законодавства. За таких умов, на її думку, не варто сподіватись на прихід нових інвесторів.

«За останньою інформацією, у 2020 році реально білі діючі підприємства вивели з України десятки мільярдів інвестицій. І точно такі суми вже виведені за чотири місяці вже в цьому році», — розповіла Южаніна.

19 мая, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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