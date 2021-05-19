Одна из создательниц «Шрека» сравнила съемки мультфильма со ссылкой в Сибирь

Одна из создательниц «Шрека», режиссер Вики Дженсон сравнила съемки мультфильма со ссылкой в Сибирь. Об этом она рассказала в спецматериале The New York Times, посвященном 20-летию ленты.

В издании отметили, что создатели анимационной картины совсем не ожидали, что мультфильм окажется сверхуспешным. По словам Дженсен, сотрудникам студии DreamWorks пришлось столкнуться со множеством проблем при создании ленты, и никто не надеялся на удачный прокат. Постановщица подчеркнула, что продюсеры и режиссеры фильма часто сменяли друг друга, главного героя приходилось полностью переделывать, а также возникали трудности с технологиями. «Попасть в «Шрек» было похоже на ссылку в Сибирь», — заявила Дженсен.

18 мая 2001 года состоялась американская премьера первой части франшизы «Шрек». В итоге, мировые кассовые сборы картины, которой предрекали провал, превысили 484 миллиона долларов при бюджете всего в 60 миллионов. Кроме того, позже вышло четыре продолжения ленты и один спин-офф по вселенной «Шрека».