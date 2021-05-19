«  
  »

Одна из создательниц «Шрека» сравнила съемки мультфильма со ссылкой в Сибирь

Вики Дженсон

Одна из создательниц «Шрека», режиссер Вики Дженсон сравнила съемки мультфильма со ссылкой в Сибирь. Об этом она рассказала в спецматериале The New York Times, посвященном 20-летию ленты.

В издании отметили, что создатели анимационной картины совсем не ожидали, что мультфильм окажется сверхуспешным. По словам Дженсен, сотрудникам студии DreamWorks пришлось столкнуться со множеством проблем при создании ленты, и никто не надеялся на удачный прокат. Постановщица подчеркнула, что продюсеры и режиссеры фильма часто сменяли друг друга, главного героя приходилось полностью переделывать, а также возникали трудности с технологиями. «Попасть в «Шрек» было похоже на ссылку в Сибирь», — заявила Дженсен.

18 мая 2001 года состоялась американская премьера первой части франшизы «Шрек». В итоге, мировые кассовые сборы картины, которой предрекали провал, превысили 484 миллиона долларов  при бюджете всего в 60 миллионов. Кроме того, позже вышло четыре продолжения ленты и один спин-офф по вселенной «Шрека».

19 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  