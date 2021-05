На месте старого ядерного взрыва нашли «невозможное» вещество

Ученые США и Италии сообщили об открытии неизвестного ранее икосаэдрического квазикристалла Si61Cu30Ca7Fe2, образованного на месте взрыва первого ядерного устройства «Тринити» в Аламогордо, штат Нью-Мексико. «Невозможная» структура сформировалась из железа, кремния, меди и кальция, которые ранее входили в состав песка и кабелей, находившихся на месте взрыва. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.