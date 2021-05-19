Мила Кунис и Эштон Катчер рассказали о своем гигантском доме, который строили пять лет

37-летняя Мила Кунис и 43-летний Эштон Катчер вместе уже больше девяти лет и за это время успели сыграть свадьбу и родить двоих детей. При этом на все эти важные события в жизни у них ушло меньше времени, чем на строительство своего дома мечты.

Об этом звездная пара рассказала в новом номере журнала Architectural Digest, на обложке которого появилась. На заглавном фото Мила и Эштон позируют в просторной гостиной своего недавно достроенного особняка в Лос-Анджелесе площадью 24 тысячи квадратных метров.

В беседе с изданием Мила и Эштон рассказали, что прежде чем приступить к строительству, они сначала изложили свое видение дома на Pinterest — интернет-сервисе для добавления изображений в режиме онлайн и обмена ими с другими пользователями. Там-то они в итоге и нашли архитектора, который воплотил их мечту в жизнь.

Дом, на создание проекта для которого потребовалось долгих пять лет, Кунис и Катчер сделали в сельском стиле. На его территории также есть гостевой домик, зона развлечений и барбекю. Мила уточнила, что они с мужем всегда мечтали именно об уютном семейном доме, а не об огромном поместье.

Мы хотели, чтобы дом выглядел как старый сарай или амбар. Как что-то, что уже стояло здесь десятилетиями, а потом было переоборудовано в дом. Но при этом он также должен был выглядеть в меру современно и уместно,

— рассказал Катчер.

Заниматься отделкой особняка Миле и Эштону помогала Вики Чарльз из международной дизайнерской фирмы Charles & Co. Именно она подсказывала Кунис, которая на тот момент ждала своего первенца, как лучше сочетать ткани, узоры и текстуры.

Мила ждала Уайетт, когда мы начали это приключение. Мы потратили месяцы на изучение материалов и цветов, чтобы найти нужное. Наши разговоры в тот момент были не только об архитектуре, но и о будущем их семьи,

— рассказала Вики Чарльз о работе со звездной парой.

Со временем Мила и Эштон ушли от первоначальной идеи сделать дом в традиционно сельском стиле и остановились на чем-то более современном. Именно так в гостиной и появилась хрустальная люстра длиной три метра, которая сильно разбавляет атмосферу в доме.

Нам показалось забавным повесить эту роскошную люстру в сарае. Это сильно выбивается из общего стиля, — поделилась Мила.

Напомним, Мила Кунис и Эштон Катчер начали встречаться в 2012-м, а через два года объявили о помолвке. В 2014-м на свет появилась их дочь Уайетт, а через год они официально связали себя узами брака. В 2016-м звездная пара во второй раз стала родителями: у них родился сын Димитрий.