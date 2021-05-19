«  
  »

Меган Фокс восхитила ярким эротичным образом

Меган Фокс восхитила ярким образом

Знаменитая голливудская актриса Меган Фокс появилась на публике в соблазнительном ярко-красном наряде. Она отмечала свой 35-й юбилей.

Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе. Меган предстала в костюме алого цвета, а откровенности образу добавил мини-топ, который звезда надела под расстегнутый пиджак.

Актриса появилась с любимым человеком. Это рэпер Колсон Бэйкер, который выступает под псевдонимом Machine Gun Kelly.

Фокс дополнила свой наряд массивными аксессуарами и туфлями на платформе. Яркий макияж был акцентирован на губах и глазах.

Кроме этого, на фото видна татуировка, расположенная на животе Меган.

Возлюбленный знаменитости был в синем свитере с красным принтом, черных брюках и туфлях с красными шнурками.

19 мая, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  