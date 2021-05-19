Байден отложил санкции против Nord Stream 2 накануне встречи с Путиным Спутниковый интернет Илона Маска набрал рекордную скорость » Меган Фокс восхитила ярким эротичным образом Знаменитая голливудская актриса Меган Фокс появилась на публике в соблазнительном ярко-красном наряде. Она отмечала свой 35-й юбилей. Мероприятие прошло в Лос-Анджелесе. Меган предстала в костюме алого цвета, а откровенности образу добавил мини-топ, который звезда надела под расстегнутый пиджак. Актриса появилась с любимым человеком. Это рэпер Колсон Бэйкер, который выступает под псевдонимом Machine Gun Kelly. Фокс дополнила свой наряд массивными аксессуарами и туфлями на платформе. Яркий макияж был акцентирован на губах и глазах. Кроме этого, на фото видна татуировка, расположенная на животе Меган. Возлюбленный знаменитости был в синем свитере с красным принтом, черных брюках и туфлях с красными шнурками.