Где Лучше Заказать Эвакуатор По Киеву И Области?

С необходимостью вызова эвакуатора неожиданно может столкнуться любой водитель независимо от марки автомобиля и опыта его вождения. В условиях плотного городского потока от аварии не застрахован никто. Кроме того, техническая неисправность, препятствующая дальнейшему движению, может возникнуть в самый неподходящий момент. Современные автомобили с АКПП не рекомендуется буксировать, это может привести к крупным расходам на ремонт коробки передач. Для того чтобы доставить проблемный авто к месту ремонта или стоянки, проще всего воспользоваться услугами службы эвакуации.

Помимо транспортировки неисправных легковушек и грузовиков специализированная техническая единица способна выполнить и много других функций для поддержания эффективной жизнедеятельности большого города.

Эвакуатор в Киеве востребован для перевозки:

новых машин из салонов;

единиц гусеничной и иной спецтехники;

технологического оборудования;

негабаритных грузов;

арестованных авто на штрафстоянку.

Компании, имеющие в автопарке различные модели эвакуаторов, сотрудничают не только с частными лицами.

В список клиентов входят:

строительные организации;

сельскохозяйственные предприятия;

коммунальные службы;

правоохранительные органы.

Современная специализированная техника благодаря своей маневренности и мощности способна решить самые разные технические задачи.

Как выбрать компанию для эвакуации

Опытные автовладельцы рекомендуют заранее найти поставщика услуги эвакуации. Это позволит вызвать эвакуатор в Киеве быстро независимо от погодных условий, времени суток, плотности городского потока.

Крупные специализированные компании располагают достаточным количеством единиц дежурной техники, поэтому способны оперативно подать эвакуатор нужной модели в срочном порядке.

Помимо скорости обслуживания большое значение имеет и качество предоставляемых услуг. Серьезные компании имеют полный штат квалифицированных сотрудников, способных грамотно выполнить погрузку и транспортировку любого автомобиля или груза с соблюдением всех норм и требований безопасности.

Поэтому при выборе службы эвакуации необходимо учесть:

количество спецтранспорта, имеющегося в распоряжении поставщика услуг;

срок работы в сфере эвакуации;

мнение реальных клиентов;

тарифы на обслуживание.

Серьезные и ответственные участники рынка располагают достаточным количеством эвакуаторов разных моделей для оперативного решения любого вопроса.

Например, в компании AutoSos независимо от времени суток на линии дежурит 45 эвакуаторов, расположенных в разных районах Киева.

Сетка дежурных спецмашин сформирована с учетом особенностей городского движения таким образом, что в любое время суток ожидание помощи при срочном вызове не превысит 20 минут.

Грамотная организация работы, основанная на десятилетнем опыте, позволяет предложить потребителю доступные цены на предлагаемые услуги.

Рассчитывать на скидку в размере 5% могут пенсионеры, инвалиды и те, кому перевозка транспортного средства потребовалась в ночное время.

При предварительном обращении заказать манипулятор, эвакуатор или буксировку машины можно на любое удобное для клиента время.

Компания AutoSos оказывает услуги по эвакуации не только в пределах столицы, но и по всей области.

Примечательно, что точную стоимость обслуживания можно узнать при заказе помощи, сообщив:

марку и модель автомобиля;

его техническое состояние;

место нахождения;

маршрут перевозки.

Компания AutoSos практикует прозрачную политику ценообразования без скрытых дополнительных сборов. Произвести расчет за обслуживание клиент может любым удобным для него способом (карта, счет, наличные деньги).

В пользу обращения за эвакуатором в AutoSos говорят отзывы более 3500 довольных клиентов.