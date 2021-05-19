Где Лучше Заказать Эвакуатор По Киеву И Области?

С необходимостью вызова эвакуатора неожиданно может столкнуться любой водитель независимо от марки автомобиля и опыта его вождения. В условиях плотного городского потока от аварии не застрахован никто. Кроме того, техническая неисправность, препятствующая дальнейшему движению, может возникнуть в самый неподходящий момент. Современные автомобили с АКПП не рекомендуется буксировать, это может привести к крупным расходам на ремонт коробки передач. Для того чтобы доставить проблемный авто к месту ремонта или стоянки, проще всего воспользоваться услугами службы эвакуации.
Помимо транспортировки неисправных легковушек и грузовиков специализированная техническая единица способна выполнить и много других функций для поддержания эффективной жизнедеятельности большого города.
Эвакуатор в Киеве востребован для перевозки:
- новых машин из салонов;
- единиц гусеничной и иной спецтехники;
- технологического оборудования;
- негабаритных грузов;
- арестованных авто на штрафстоянку.
Компании, имеющие в автопарке различные модели эвакуаторов, сотрудничают не только с частными лицами.
В список клиентов входят:
- строительные организации;
- сельскохозяйственные предприятия;
- коммунальные службы;
- правоохранительные органы.
Современная специализированная техника благодаря своей маневренности и мощности способна решить самые разные технические задачи.
Как выбрать компанию для эвакуации
Опытные автовладельцы рекомендуют заранее найти поставщика услуги эвакуации. Это позволит вызвать эвакуатор в Киеве быстро независимо от погодных условий, времени суток, плотности городского потока.
Крупные специализированные компании располагают достаточным количеством единиц дежурной техники, поэтому способны оперативно подать эвакуатор нужной модели в срочном порядке.
Помимо скорости обслуживания большое значение имеет и качество предоставляемых услуг. Серьезные компании имеют полный штат квалифицированных сотрудников, способных грамотно выполнить погрузку и транспортировку любого автомобиля или груза с соблюдением всех норм и требований безопасности.
Поэтому при выборе службы эвакуации необходимо учесть:
- количество спецтранспорта, имеющегося в распоряжении поставщика услуг;
- срок работы в сфере эвакуации;
- мнение реальных клиентов;
- тарифы на обслуживание.
Серьезные и ответственные участники рынка располагают достаточным количеством эвакуаторов разных моделей для оперативного решения любого вопроса.
Например, в компании AutoSos независимо от времени суток на линии дежурит 45 эвакуаторов, расположенных в разных районах Киева.
Сетка дежурных спецмашин сформирована с учетом особенностей городского движения таким образом, что в любое время суток ожидание помощи при срочном вызове не превысит 20 минут.
Грамотная организация работы, основанная на десятилетнем опыте, позволяет предложить потребителю доступные цены на предлагаемые услуги.
Рассчитывать на скидку в размере 5% могут пенсионеры, инвалиды и те, кому перевозка транспортного средства потребовалась в ночное время.
При предварительном обращении заказать манипулятор, эвакуатор или буксировку машины можно на любое удобное для клиента время.
Компания AutoSos оказывает услуги по эвакуации не только в пределах столицы, но и по всей области.
Примечательно, что точную стоимость обслуживания можно узнать при заказе помощи, сообщив:
- марку и модель автомобиля;
- его техническое состояние;
- место нахождения;
- маршрут перевозки.
Компания AutoSos практикует прозрачную политику ценообразования без скрытых дополнительных сборов. Произвести расчет за обслуживание клиент может любым удобным для него способом (карта, счет, наличные деньги).
В пользу обращения за эвакуатором в AutoSos говорят отзывы более 3500 довольных клиентов.
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