Фото со съемок «Человека-паука 3» заинтриговали фанатов Marvel

Сейчас продолжаются съемки нового фильма о приключениях Паучка — «Человек-паук: Нет пути домой». Джейкоб Баталон, исполняющий роль друга Питера Паркера Неда, выложил в Instagram интригующие фото с площадки.

На снимках можно увидеть, что съемки проходят в здании школы. На актерах — подростковая одежда и рюкзаки. На первом фото на лице Тома Холланда царапины и ссадины — скорее всего, Питер Паркер не вышел победителем из школьной драки.

Сюжет фильма держится в строгом секрете, но каст актеров намекает на то, что с «Человека-паука» начнут новую мультивселенную Marvel.

Альфред Молина, как и в фильме «Человек-паук 2» 2004 года, вернется к роли Осьминога, а Бенедикт Камбербэтч сыграет Доктора Стрэнджа. Джейми Фокс вновь примерит костюм Электро. Поговаривают, что в фильме поучаствует и Тоби Магуайр.

«Человек-паук: Нет пути домой» дебютирует в мировых кинотеатрах 17 декабря 2021 года.